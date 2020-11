Na Kanárských ostrovech vznikne 7000 míst pro ubytování migrantů

Na Kanárských ostrovech, které se potýkají s nebývalým množstvím migrantů připlouvajících z Afriky, by měla vzniknout ubytovací zařízení s kapacitou až pro 7000 lidí. Slíbil to španělský ministr pro migraci José Luis Escrivá, podle nějž by měly na ostrovech Gran Canaria, Fuerteventura a Tenerife už příští měsíc začít fungovat stanové tábory i provizorní ubytovny.