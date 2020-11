Na covid už se nechala testovat téměř polovina Slováků

Ministr obrany to označil za fantastické číslo a poděkoval každému, kdo se na testování dostavil a kdo vykonával odběry. „Obrovské díky patří těm, kdo od brzkého rána do pozdní noci slušně, přátelsky, vlídně a profesionálně vykonávali svou práci, a také všem, kteří se slušně, přátelsky a vlídně nechali testovat,“ uvedl Naď. Ministr obrany připustil, že místy došly odběrovým místům testy, certifikáty nebo rukavice, ale vše se podařilo do několika minut nahradit.