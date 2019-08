Na 150 migrantů překonalo plot z Maroka do španělské Ceuty

Desítka španělských policistů střežících hranici a několik migrantů bylo převezeno do nemocnice, policisté utrpěli lehká zranění, když se migrantům snažili ve vstupu na španělské území zabránit, někteří migranti se zranili o ostnatý drát.

Španělské úřady uvedly, že skupina, která se časně ráno pokusila dostat do Ceuty byla větší. Některým v tom ale zabránila policie. Podle deníku El Mundo, který se odvolává na jednoho z běženců, plánovali migranti páteční akci pět měsíců.

Poslední podobný případ se v Ceutě stal loni v srpnu, kdy se hranici z Maroka pokusily překonat tři stovky migrantů a asi 120 z nich se to povedlo. Někteří z nich při tom použili kyselinu a nehašené vápno, čímž způsobili zranění sedmi španělským policistům. S výjimkou tří nezletilých byli den nato všichni vráceni do Maroka na základě dohody z roku 1992.

Masová akce se odehrála na hranici Ceuty loni v červenci, kdy se plot pokusilo naráz překonat na 850 migrantů. Šesti stovkám z nich se to povedlo. Tehdy zranili dvě desítky policistů zápalnými lahvemi a nehašeným vápnem, které může způsobit těžké popáleniny.

Z Maroka do Španělska utíkají afričtí migranti také přes jeho druhou španělskou enklávu v Africe Melilla. Od začátku letošního roku se jich do obou dvou dostalo podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) 3700. Dalších 15.100 migrantů připlulo do Španělska přes Středozemní moře.