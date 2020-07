Moskevské metro instaluje systém rozpoznávání obličejů

Stejný systém funguje v ulicích Moskvy od letošního ledna. Pořizuje několik milionů snímků lidí denně. Fotografie pak technologie třídí na principu známý - cizí. Pokud například určitá osoba vstupuje poprvé do vchodu budovy nebo obytného domu, systém ji označí jako cizí. Pokud se již v objektu vyskytovala, je pro systém známá.

O systému se píše už několik let. V roce 2016 deník The Guardian uvedl, že kancelář moskevského primátora jedná se společností NtechLab o používání softwaru. Systém byl také aktivní během mistrovství světa ve fotbale v roce 2018, které se konalo v jedenácti ruských městech. Moskevský starosta Sergej Sobjanin prohlásil, že se během turnaje „osvědčil“.

Letos v březnu vedení města díky této technologii zjistilo, že jeden z obyvatel Moskvy narušil karanténu. Muž známý jako Arťom se vrátil do Ruska letadlem, kterým cestovala také osoba infikovaná koronavirem. V domácí izolaci měl proto strávit dva týdny a do systému byla pro potřeby kontroly tohoto nařízení vložena jeho pasová fotografie. Když pak šel Arťom v době nařízené karantény vynést odpadky, byl při návratu do vchodových dveří vyfotografován a identifikován.