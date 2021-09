Mladý Syřan chtěl v Hagenu rozmetat synagogu

Uděláme vše pro to, abychom objasnili, které sítě mohly za útokem stát

Armin Laschet, premiér Severního Porýní-Vestfálska a kandidát konzervativního dvojbloku CDU/CSU na spolkového kancléře ve volbách do Spolkového sněmu, poslední zářijovou neděli na předvolební akci v Brémách řekl: „Situace byla vážná. Bylo to proto, aby se před dnem Jom kipur (Dnem smíření, nejsvětějším dnem židovského kalendáře – pozn. red.) zabránilo islamistickému útoku. Uděláme vše pro to, abychom objasnili, které sítě mohly za útokem stát.“