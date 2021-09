Migranti se valí přes Polsko ilegálně do vysněného Německa

V současnosti je německé město na Odře ohniskem nelegální migrace, která vede do země přes Bělorusko a Polsko.

Přibližně 75 procent zadržených běženců uvedlo, že předtím vstoupili do Běloruska nebo Litvy a pak do Polska, uvedla spolková německá policie. Většina uprchlíků, kteří se touto trasou dostanou do Braniborska, jsou Iráčané.