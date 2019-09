Migranti na gumových člunech připluli na britské pláže

Počet v úterý zadržených činí 86. V malých lodích a na člunech se letos pokusilo dostat do Spojeného království 1256 migrantů. Počet přitom postupně narůstá, od června do srpna včetně to bylo 542 a jen v srpnu 336, během první zářijové dekády pak 110. Loni se přitom za celý rok přes moře dostalo do Británie jen 297 osob.