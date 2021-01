Merkelová prosadila výrazné omezení pohybu

Kancléřka se odvolala na doporučení vědců podporuje návrh Violy Priesemannové z Max Planckova Institutu. Ta prosazuje, aby lidé setrvávali doma a byl jim dovolen pohyb pouze do vzdálenosti pěti kilometrů od jejich bydliště.

Anglie a Skotsko jsou až do února v přísném lockdownu

Na stole ležel nakonec přijatý návrh, v němž se počítalo s pohybem obyvatel do 15 kilometrů od místa bydliště. Tuto variantu v současné chvíli zavedlo Sasko, kde řádí infekce nejvíce.

Varianta by měla platit v oblastech s vysokým počtem infikovaných koronavirem, kdy počty přesahují limit 100 infikovaných na 100 tisíc obyvatel v sedmidenním sledovacím období.

V Los Angeles už nepřevážejí do nemocnic lidi s malou šancí na přežití a šetří kyslíkem

Dalším jablkem sváru úterního jednání bylo navrácení žáků a studentů do škol a znovuotevření mateřských škol, které zůstanou v lednu uzavřené. Ministři školství jednotlivých spolkových zemí chtějí obnovit provoz škol postupně, „jak to dovolí epidemiologická situace v jednotlivých spolkových zemích“. Hospodářská rada naproti tomu žádá, aby se školy a centra denní péče otevřela co nejdříve.