Matovičovu koalici klíží spor o další plošné testování

Prvního kola plošného testování na přelomu října a listopadu se zúčastnilo 3,6 milionu lidí, další víkend přišly na druhé kolo dva miliony lidí, ale to se již nekonalo na celém území Slovenska . Certifikát s negativním výsledkem testu se tehdy stal jakousi propustkou ze zákazu vycházení, a účast tak byla téměř povinná.

Když se 21. a 22. listopadu konalo testování ve 458 městech a obcích na dobrovolné bázi, přišlo málo lidí. Matovič proto avizoval, že předvánoční testování bude opět povinné. „Pokud by to mělo být tak, že uděláme manévry za miliony eur a testovat se půjde třetina a dvě třetiny na to hodí salám-párky, tak tomu přihlížet nebudeme,“ řekl Matovič v televizi TA3.