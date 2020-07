Masakr ve Srebrenici. Od vyvraždění osmi tisíc lidí uběhlo čtvrt století

Ratko Mladić, který se před spravedlností skrýval až do roku 2011, se ve městě po jeho dobytí ukázal v doprovodu kamery. Zdravil se se svými vojáky, nařizoval strhnout muslimské nápisy a do kamery dodal, že je „v srbské Srebenici, kterou dává srbskému národu jako dar“.

Místním občanům říkal, že se nemají čeho bát, protože přijedou autobusy a začnou je odvážet do bezpečí. To se sice stalo, jenže odvezeni byli jen starci, děti a ženy. Mladičovy jednotky vyháněly rodiny z domovů, muže pak povraždily. Navíc se vysmívaly požadavkům mezinárodního společenství. To vše trvalo deset dlouhých dnů, při kterých zemřelo v Srebrenici osm tisíc lidí.