Manažer ruské Gazprombanky utekl na Ukrajinu bojovat. Proti Rusům

„Já už nemohl být v Rusku. Národnostně jsem Ukrajinec, narodil jsem se v Ochtyrce (v Sumské oblasti),“ řekl v rozhovoru se Sergejem Lojkem pro The Insider. „Už jsem nemohl zůstávat stranou a pozorovat, co dělá Rusko s mojí vlastí. Moje návštěva (Ukrajiny) je jako pokání, chci smýt svou ruskou minulost a zůstat na Ukrajině do vítězství,“ dodal.

Volobujev označil ruskou agresi vůči Ukrajině za válečný zločin: „Je to zločin ze strany (ruského prezidenta Vladimira) Putina, ze strany ruské vlády i ruského lidu, protože tady nezabíjí Ukrajince Putin, není to Putin, kdo znásilňuje ženy, je to ruský lid.“

„Můžu za to taky”

„Ačkoli jsem národnostně Ukrajinec, můžu za to taky,“ dodal Volobujev. „Stydím se za to a budu se kát celý život, protože mám dvojí odpovědnost – nejsem jen Rus,“ prohlásil.

O jeho případu informují i ruská média, například Moskovskij komsomolec nebo server BFM. Ten uvádí, že „člověk představující bývalého viceprezidenta Gazprombanky odjel z Ruska na Ukrajinu a vstoupil do řad teritoriální obrany”. Také píše, že je obtížné ověřit, zda jde opravdu o bývalého vrcholného manažera banky. BFM zdůrazňuje, že šlo o bývalého vrcholného představitele, banku reprezentoval v letech 2004 až 2014. Aktuálně nebyl v seznamech vysokých manažerů.

Plynové války

Volobujev uvedl, že šest let pracoval v Gazprombance a 16 let byl zaměstnancem Gazpromu, přičemž devět let byl jeho tiskovým mluvčím. V dalších rozhovorech, například pro server Liga, mluvil i o plynových válkách s Ukrajinou.

Volobujev se také vyjádřil k podivnému úmrtí bývalého viceprezidenta Gazprombanky Vladislava Avajeva a jeho rodiny. Odmítl závěr ruského vyšetřovacího výboru, že zabil manželku a dítě a pak spáchal sebevraždu. Podle něj to bylo takto jen zinscenované.