Maďarsko zaplatilo výcvik Orbánova syna v elitní britské vojenské akademii

Web telex.hu uvedl, že Orbán ml. absolvoval devítiměsíční výcvik na zmíněné elitní akademii krátce poté, co se v roce 2019 stal profesionálním vojákem. Sandhurst se nachází jihozápadně od Londýna a asi desetina studentů akademie je ze zahraničí.

Orbán ml. začínal jako profesionální fotbalista, ale kariéru po vážném zranění předčasně ukončil. Poté odjel do Ugandy, kde učil hrát fotbal děti, protože ho s tímto úkolem podle vlastních slov „oslovil Bůh“.

Podle mediálních zpráv ho z Ugandy do Budapešti přivezlo elitní maďarské protiteroristické komando TEK. Orbán ml. po návratu do vlasti založil církevní hnutí a pak vstoupil do armády.