Macron otočil. Notre-Dame dostane původní podobu

Jedním z důvodů, proč nakonec Macron podpořil tuto variantu, je časový tlak. Slíbil totiž, že katedrála bude opravena do pěti let od požáru, tedy do roku 2024. Téhož roku se navíc v Paříži budou konat letní olympijské hry. Vypsání architektonické soutěže by celý proces protáhlo, a nebylo by tak jisté, zda se podaří rekonstrukci dokončit ve stanoveném časovém horizontu.