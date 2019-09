Londýn musí předložit alternativu k irské pojistce do konce září

Dodal, že se s šéfem Elysejského paláce shodl, že britský návrh, „pokud existuje”, musí mít písemnou podobu a musí být předložen do konce měsíce. Unijní země by jej tak měly čas prostudovat do klíčového summitu 17. října.

Pokud by členské státy finský návrh podpořily, Johnson by se patrně ocitl v časové tísni. Lhůta do 30. září by navíc byla problematická i proto, že by vypršela uprostřed výročního sjezdu Konzervativní strany. Konference konzervativců se uskuteční od 29. září do 2. října.