Letos připluje rekordní počet migrantů, obává se Británie

Počet migrantů, kteří se letos do Británie dostanou nelegální cestou přes Lamanšský průliv, bude nejspíš rekordní. Podle úřadů od ledna připlulo přes moře na lodích 8900 migrantů, což je více než za celý loňský rok. Do konce roku by číslo mohlo stoupnout na zhruba 22.000, což by byl oproti loňsku trojnásobek, napsal v sobotu deník The Times.