Lavrov: Ruský agent s ricinem v Česku je výmysl

Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil za neuvěřitelnou zprávu, že by ruský diplomat přijel do Prahy otrávit české představitele, kteří rozhodli odstranit sochu maršála Koněva z dejvického náměstí Interbrigády. Podle něj je tato historka v rozporu se zdravým rozumem. Za nemožné považuje, že by člověka, u něhož se našel jed, mohli vpustit do země.