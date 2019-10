Labouristé podpoří předčasné volby

Předseda labouristů Jeremy Corbyn v úterý prohlásil, že je připraven podpořit vládní návrh na vypsání předčasných voleb, uvedl server listu The Guardian. Zatím ale není zcela jasný termín, i když se původně spekulovalo o 12. prosinci. Vláda uvedla, že by souhlasila i s 11. prosincem, pokud to do dodatku prosadí liberální demokraté a skotští nacionalisté.