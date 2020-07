Koronavirus poškozuje i srdce pacientů s lehkým průběhem nemoci

V jedné ze studií lékaři porovnávali výsledky magnetické rezonance srdce stovky lidí ve věku okolo 50 let, kteří prodělali covid-19 (dvě třetiny z nich doma), s výsledky snímkování stovky lidí obdobného zdravotního stavu, kteří ale viru vystaveni nebyli.

U 78 pacientů po covidu-19 byly pozorovány strukturální změny na srdeční tkáni, 76 vykazovalo známky poškození typické pro prodělaný infarkt a 60 vykazovalo známky zánětu. Jednalo se přitom o jinak zdravé lidi, z nichž množí se vrátili z lyžařské dovolené a nikoho z nich nenapadlo, že by mohli mít jakékoliv potíže kardiologického charakteru.

„Pokud trpělo 78 procent ‚uzdravených‘ pacientů srdečním poškozením, znamená to, že je srdce postiženo u většiny pacientů i v případě, že se choroba covid-19 neprojevuje příznaky, jako je například bolest na prsou,“ cituje server Boston.com vedoucí výzkumného týmu Valentinu Puntmannovou.

Z obou zmíněných studií vyplývá, že u mnoha až většiny pacientů může covid-19 způsobit chronickou a progresivní srdeční poruchu, která se v pozdějším věku může projevit srdeční slabostí, tedy horší schopností zásobování těla krví. Není ale jasné, zda jde o nevratnou změnu, nebo se změny na srdci postupně vrátí do původního stavu.

„Přicházejí mi do ordinace lidé s tím, že je jim 31, běhali a pokud jde o fyzickou kondici, neměli jakoukoliv potíž. Teď jim ale dělá problém přejít ulici nebo vyjít do druhého patra,“ cituje Boston.com Matthewa Tomeyho z lékařské univerzity Mount Sinai v New Yorku.