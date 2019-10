Kontejner, kde našli mrtvé Číňany, pendloval přes La Manche sem a tam

Irská firma Global Trailer Rentals Ltd (GTR) pronajala kontejner 15. října za cenu 275 eur na týden. Potvrdila, že poskytla policii data o pohybu kontejneru, protože je vybaven systémem GPS. V době pronájmu byl vypnut. Zapnut byl týž den v 15:06, když byl na cestě mezi Monaghanem a Dublinem. Než překročil kanál, projel Warwickshirem a Kentem.

Zdroj listu The Times sdělil: „Byl celou dobu na cestě, přes noc byl na trajektu. Pět nebo šest nocí plul tam a zpátky.“ Podle dat cestoval do Belgie, Dunkirku i Calais.

Belgická prokuratura uvedla, že návěs s kontejnerem se dostal do přístavu Zeebrugge v úterý v 14:29. Pak byl přepraven na lodi do Purfleetu, v docích byl půl hodiny po úterní půlnoci (1:30 SELČ). O 35 minut později ho odvezl řidič Mo Robinson, který přijel ze Severního Irska. Z Holyheadu jel v tahači Scania. Krátce po odjezdu z doků zajel do nedaleké průmyslové zóny a zavolal policii. V kontejneru bylo 39 těl.