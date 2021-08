Kolektivní imunita u delty? Nedosažitelný mýtus, tvrdí oxfordský vakcinolog

„Problémem tohoto viru je, že nejde o spalničky. Když je 95 procent lidí očkováno proti spalničkám, virus se přestane v populaci šířit,“ řekl Pollard nadstranické parlamentní skupině pro koronavirus. „Varianta delta bude stále infikovat lidi, kteří byli očkováni. A to znamená, že někdo dosud nenaočkovaný se s virem jednou setká. Nemáme nic, co by zcela zastavilo přenos,“ vysvětlil profesor.