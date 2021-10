Kohla Merkelová asi netrumfne. O pár dní

Helmut Kohl, někdy zvaný „věčný kancléř“, stál v čele vlády 5870 dní – od roku 1982 do roku 1998 –, tedy déle než kdokoli před ním. Za současného stavu si pravděpodobně prozatím udrží titul nejdéle sloužícího kancléře. Angele Merkelové by tak mohl uniknout rekord v délce funkčního období – alespoň pokud vyjdou plány semaforských stran na sestavení vlády do začátku prosince.