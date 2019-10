Kisku má přijít o plat i ochranku

Skupina vládních poslanců předložila novelu, která by měla platit od 1. ledna 2020. Pokud parlament novelu schválí a Kiska bude v únoru zvolen poslancem, ztratí nárok na doživotní plat a ochranku. Exprezidentů Rudolfa Schustera (85) a Ivana Gašparoviče (78) by se změna nedotkla, protože šli do důchodu a nezastávají ústavní funkci.