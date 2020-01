Kiska napsal Ficovi ostrý dopis: Šíříš zlo, moc tě zničila, tykat už si nebudeme

Bývalý slovenský prezident a předseda strany Za lidi Andrej Kiska zveřejnil otevřený dopis expremiéru Robertu Ficovi, v němž konstatoval, že Fico vejde do dějin jako člověk, který umožnil zlu ovládnout Slovensko. „Chci ti otevřeně říct, že za 12 let vládnutí jsi měl všechny možnosti ho zastavit. To zlo ovládlo i tebe a šíříš ho všude kolem,“ konstatoval Kiska.