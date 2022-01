Kde všude jsou ruské jednotky kolem hranic Ukrajiny

Nově bylo přesunuto do Pogonova šest dělostřeleckých, tankových a motostřeleckých bojových uskupení o síle praporu (BTG) a nejméně osm do Jelně včetně jednoho vyzbrojeného taktickými raketami Iskander. Na Krymu bylo přesunuto nejméně pět BTG včetně dvou motostřeleckých

Další dvě BTG byly přesunuty do Postojalych Dvorů, dvě do Klimova, dvě do Krasnodarského kraje a jedna do Rožného. Jsou mezi nimi i tankové BTG.