Kde se vzal nový premiér Ruska? Putinovi má zajistit moc do konce života

Tato náhlá změna podpořila domněnku, že by Putin rád v roce 2024, kdy mu vyprší prezidentský mandát, opět usedl zpět do premiérského křesla. Zahraniční zpravodajské weby jako CNN, New York Times a další se shodly na tom, že současnými změnami by si tak mohl zajistit doživotní moc.