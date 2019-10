Johnson v palbě sexuálních obvinění

List to doložil údaji ze čtyř nezávislých zdrojů. Jedním z nich je šéf ekonomické rubriky The New York Times David Enrich, který se prý o vztahu Arcuriové a Johnsona dozvěděl již dříve od dvou jejích přátel.

Totéž v pondělí v televizním rozhovoru tvrdil i sám Johnson. Na otázku, zda nevhodně sahal na nohu své podřízené, odpověděl stručně „ne“. Když byl následně tázán, zda si podle něj Edwardesová celou věc vymyslela, řekl: „Jen říkám, co jsem řekl, a myslím, že to, co chce veřejnost slyšet, je, co děláme pro ně a pro zemi a pro investování do způsobů na sjednocení země.“