Johnson si vážnost epidemie připustil, až když na něj poradci začali mluvit vulgárně

To, jak je situace vážná, britská vláda podle Cummingse pochopila až ve chvíli, kdy jedna z odborných poradkyň vše shrnula do věty „jsme totálně v p*deli“.

„Pravda je taková, že ministři, vysocí úředníci ani poradci, kterým jsem byl sám, nedosahovali takové úrovně, jakou by si veřejnost v době takovéto krize zasloužila. Vláda selhala ve chvíli, kdy ji veřejnost nejvíc potřebovala. Rád bych se omluvil rodinám všech, kdo zbytečně zemřeli,“ prohlásil bývalý hlavní poradce premiéra Johnsona.

Dominic Cummings ve své tradičně peprné výpovědi před parlamentním výborem dále přiznal, že měl bít na poplach už někdy v polovině února roku 2020. Dodal ale, že se nechal zmást falešnými ujištěním od Světové zdravotnické organizace (WHO) a čínských úřadů. Chybou podle nyní již bývalého Johnsonova poradce bylo mimo jiné to, že se členové vlády tehdy vydávali na dovolenou.

Zlom nastal loni 12. března, kdy Cummings napsal premiérovi, že „vláda je ve sra*kách a měla by okamžitě reagovat“. Další večer přišla s varováním do Downing Street poradkyně Helen McNamarová. „Myslím, že jsme totálně v p*deli. Mohly by zemřít tisíce lidí,“ měla sdělit Cummingsovi.