Johnson odmítá návrhy EU. Nejde jen o ryby, tvrdí Merkelová

„Naši přátelé v EU aktuálně navrhují, že pokud by v budoucnosti schválili nějaký zákon, který my neuposlechneme, tak chtějí mít automatické právo nás trestat nebo provést protiopatření,“ odpověděl Johnson na otázku konzervativního poslance Edwarda Leigha v parlamentu ohledně toho, jaké šance má dohoda na schválení. Dostal ale i otázku o předsedy labouristů Keira Starmera ohledně rizik odchodu bez dohody. Podle Johnsona by se pak stala Británie „magnetem pro zámořské investory“, kterým už je. Toyota však varovala Brity před odchodem bez dohody.