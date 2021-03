Johnson & Johnson dodá první vakcíny do Evropské unie 19. dubna

Pro urychlení dodávky na evropský trh se americká firma dohodla s několika firmami, které pro ni přípravek v Evropě budou částečně vyrábět a dávkovat do ampulí. Johnson & Johnson podle AFP spolupracuje s firmami Sanofi ve Francii, Catalent v Itálii a IDT Biologika v Německu. Aktivní látku, která zajišťuje účinnost vakcíny, partnerům dodá laboratoř Johnson & Johnson v Nizozemsku.

Evropská unie si u amerického výrobce objednala 200 milionů dávek a stejné množství si ještě rezervovala. Během druhého čtvrtletí by do EU mělo dorazit přibližně 55 milionů dávek této vakcíny.

„Bylo tady nějaké nedorozumění o tom, že ta vakcína do ČR v dubnu nepřijde. Naštěstí se to nepotvrdilo. Je to tak, že přijde, ale v menším množství. Bude se jednat o zhruba 30 až 40 tisíc dávek balení v dubnu,” uvedl ministr.