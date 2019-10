Johnson je ochoten požádat o odklad brexitu

Aktivisté se obávali, že Johnson našel mezeru, která by mu zákon umožnila obejít. Významný euroskeptik Steve Baker k Johnsonovým slovům uvedl: „Znamená to, že vláda dodrží zákon. To neznamená, že požádáme o odklad. To neznamená, že zůstaneme v EU po 31. říjnu. Odejdeme.“

Irský premiér Leo Varadkar řekl televizi Sky News, že pokud Johnson požádá o odklad brexitu, on by souhlasil: „Brexit nekončí odchodem Spojeného království. Je to jen další část jednání. Pokud Velká Británie požádá o odklad, měli bychom to zvážit, i když většina evropských zemí by to přijala, jen kdyby to bylo z nějakého dobrého důvodu, jenomže prodloužení by bylo lepší než odchod bez dohody.“