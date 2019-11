Jenom lžete, smějeme se tu tomu, řekl starosta Novotný v přímém přenosu v ruské televizi

„Usmívám se, protože říkáte jenom lži. My nestavíme žádný pomník Vlasovovi, to je nesmysl. My stavíme pomník třem stům padlých vojáků ruské osvobozenecké armády, kteří padli při osvobozování Prahy,“ vysvětlil Novotný. „My se tady tomu normálně smějeme. Proti Rusku nic nemáme. Nás nezajímá váš názor ani vaše Rusko v té věci,“ pokračoval Novotný.