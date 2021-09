Jednání o polském dole Turóu se zásadně posunula, řekl ministr Brabec

„Musím říct, že jsme se posunuli v mnoha otázkách opravdu zásadně,” uvedl Brabec, který byl s výsledkem středečního jednání spokojen. Další kolo jednání začne dnes od 09:00. „Chceme v nich pokračovat s cílem udělat maximum,” dodal. Kdy by se obě strany mohly dohodnout na definitivním řešení ovšem odhadovat nechtěl, protože je nutné další záležitosti dojednat i s dalšími partnery. Cílem obou stran je podle ministra dosáhnout dohody, která by na mnoho let nastavila česko-polské vztahy v otázce dolu Turów.