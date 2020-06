Jednání EU a Británie se musejí urychlit, přechodné období se neprodlouží

Johnson po jednání prohlásil, že nevidí důvod, proč by při zvýšeném nasazení nemohla být dohoda hotová do konce července: „Vlastně si nemyslím, že bychom si byli až tak vzdálení, ale vyjednávání potřebují dostat trochu šťávu.”

Obě strany vědí, že pokud nedospějí k dohodě, kterou by do konce roku mohly ratifikovat parlamenty, dále to zhorší situaci ekonomik potýkajících se s krizí způsobenou pandemií. Horší dopad analytici očekávají pro Británii, která do EU vyváží téměř polovinu svého celkového exportu.