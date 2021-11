Jedenáctiletou Velšanku bolelo břicho. Pak porodila dítě bratrovi

Žalobkyně Georgina Buckleyová uvedla, že zneužívání bylo zjištěno až ve chvíli, kdy dívku přivezli do nemocnice v Carmarthenshire v brzkých ranních hodinách a ona během několika hodin porodila. Porodní asistentka se dívky opatrně zeptala, zda měla sex. Ta odpověděla, že neví. Když se jí pak dotázala, zda s tím souhlasila, dívka odvětila, že si myslela, že ano, ale není si jistá.

Podle žalobkyně není jisté, zda si dívka uvědomovala, že je těhotná. Porodní asistentce prý říkala, že o tom neměla ani ponětí, ale jiným lidem v nemocnici prý říkala, že o tom věděla. Do hry pak logicky vstoupily úřady a mladistvý bratr dívky byl obratem vyslechnut policií.

Mladík policistům přiznal, že se se svou sestrou jednou pral v přízemí, když rodiče nebyli doma. Po chvíli se přesunuli nahoru prát se na postel, kde to bylo pohodlnější. Poté se prý začali líbat, každý svlékl sám sebe a následně měli sex. Žalobkyně uvedla, že podle všeho nebyl použit žádný nátlak ani výhrůžky.

Obhájce chlapce uvedl, že pozadím k celému zneužívání byly komplikované dysfunkční rodinné okolnosti. Děti byly prý běžně vystavovány pornografii od svých deseti let. „Děti jsou produktem těch, kteří je vychovávají, a prostředí, kterému jsou vystavené,” zdůraznil obhájce.

Chlapec nebyl odsouzen k trestu odnětí svobody. Soud má sice za to, že se dopustil znásilnění, podle něj by však uvěznění napáchalo více škody než užitku. Hocha čeká dvouletý dozor od úřadů, docházení do odborných skupin a po dobu 30 měsíců bude registrován jako sexuální násilník.