Jed se dostal Navalnému do těla kůží

„Nerozumíme tomu, jaké by mohly být důvody pro nějaké sankce vůči Moskvě,“ řekl. Zopakoval také, že Rusko stojí o údaje od německých úřadů. „Máme jasný zájem na tom, aby byly zjištěny příčiny toho, co se stalo s berlínským pacientem,“ tvrdil Peskov.

„Jasně se tam říká, že je to všechno podvod a žádná otrava se ve skutečnosti nekonala,“ sdělil. „Udělali to, cituji, ,aby Putina odradili strkat nos do záležitostí Běloruska‘,“ uvedl. „Však uvidíte sami, až vám to pošleme,“ slíbil.