Je tu nádherně, nechci domů, řekl Biden při příjezdu na anglické pobřeží

Ač jsou Britové na své větrné pláže a chladné moře náležitě pyšní, uvědomují si, že ne každý to musí ocenit.

Pro Bidena a spol. to bude utrpení, napsal na svém blogu přední expert na pohostinství Adam Raphael. Ale zatím se zdá, že si americký prezident svoji první zámořskou návštěvu ve funkci užívá.

„Je to tu nádherné, nechci domů,” řekl Biden britskému premiérovi, zatímco společně s manželkami hleděli ze zátoky na moře.

Přítomné novináře zaujala bunda s nápisem „LOVE” (láska), ve které do Carbis Bay přijela prezidentova manželka Jill.

„Myslím, že z Ameriky přivážíme lásku. Je to světová konference a snažíme se dosáhnout jednoty napříč světem. Myslím, že jednota je to, co nyní potřebujeme,” řekla první dáma USA.