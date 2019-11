Islandským vulkánem hýbou stovky otřesů. Pokud ho vzbudí, bude nad Evropou zle

Okolím islandské sopky Askja v uplynulých několika dnech otřáslo více než 600 zemětřesení a odborníci podle serveru Severe-Weather.eu varují, že by se mohl vulkán po desítkách let nečinnosti opět probrat k životu. To by mohlo paralyzovat leteckou přepravu nad Evropou podobně jako k tomu došlo v roce 2010 po výbuchu jiné islandské sopky Eyjafjallajökull. Ta tehdy začala soptit a způsobila totální dopravní chaos.