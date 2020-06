Island je na pozoru, ostrov zažívá sérii zemětřesení

Odborníci očekávají, že v následujících dnech by měla nastat další zemětřesení. Zatím nejsou informace o škodách či zraněních, protože se země třásla v neobydlených místech.

Odborníci ale sledují sérii zemětřesení se znepokojením. Varují, že by se mohla po mnoha letech nečinnosti probudit k životu sopka Askja, což by mohlo paralyzovat leteckou přepravu nad Evropou, podobně jak se to stalo v roce 2010 po výbuchu islandské sopky Eyjafjallajökull.