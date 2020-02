Irský šok. Ve volbách uspěla levicová republikánská strana Sinn Féin

„Frustrace, kterou lidi dlouho cítili ze systému dvou stran, kdy si Fine Gael a Fianna Fáil předávali kolík moci, nyní skončila,“ řekla předsedkyně Sinn Féin Mary Lou McDonaldová k přelomovému výsledku, který se v komentářích označuje za historický, či za zemětřesení. A to nejen ze strany Sinn Féin a jejích příznivců, ale i ze strany politologů, uvedla stanice BBC.

Před volbami Fine Gael a Fianna Fáil vyloučily, že by se spojily se Sinn Féin kvůli její představě o daních a kvůli vazbám na IRA. Poté, co se v neděli večer objevily první výsledky, dosluhující premiér Leo Varadkar ze strany Fine Gael dal najevo obavy, že sestavit vládu bude velkou výzvou. Předsedy Fianny Fálil Micheál Martin okamžitě přestal vylučovat spolupráci se Sinn Féin, i když zdůraznil, že mezi programem obou stran je významné rozdíly

Naopak Sinn Féin slaví, její předsedkyně Mary Lou McDonaldová řekla, že zjišťuje, zda by bylo možné sestavit vládu s jednou ze dvou tradičních pravicových stran: „Hlasy pro Sinn Féin jsou hlasy pro to, aby Sinn Féin byla ve vládě.“ Hned však dodala, že především musí zjistit, jaká je pozice dalších menší stran, zda by nešlo vládu sestavit s nimi bez Fianny Fáil a Fine Gael.