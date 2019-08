Íránský ministr nečekaně přiletěl do místa summitu G7, USA to nevěděly

Německá kancléřka Angela Merkelová zdůraznila, že jednání íránského ministra není součástí summitu a jde o souběžnou událost. Zdůraznila, že je třeba využít všechny cesty k mírovému řešení konfliktu: „Musíme najít způsob deeskalace, pokud se nemáme obávat, že Írán v září přestane dodržovat další závazky.” O příjezdu Zarífa do Biarritzu byla stručně předem informována, ale také ona tím byla překvapena.

Bílý dům uvedl, že Francie amerického prezidenta Donalda Trumpa předem neupozornila na to, že íránský ministr zahraničí se na okraj summitu G7 sejde s francouzskou delegací. Zaríf s Američany nejednal.

Krize kolem Íránu byla jedním z hlavních témat summitu G7. Podle Macrona se na ní sedm prezidentů a premiérů a zástupce Evropské unie Donald Tusk shodli na tom, co chtějí společně Íránu říci.

„Jako gesto dobré vůle a krok směrem k vytvoření prostoru pro jednání jsme odpověděli na francouzský návrh. Chceme vyvážet 700 000 barelů ropy za den a dostávat zaplaceno v hotovosti... A to jenom pro začátek. Mělo by to dosáhnout 1,5 milionu barelů denně,” řekl íránský zdroj.