Horší než válka, zoufá si německý pár. Voda mu v 80 letech vzala všechno

Je jim přes 80 let a stojí s prázdnýma rukama na začátku, píše server týdeníku Focus o manželském páru Uschi a Heinze Jennigesových. To, co nyní zažil, bylo podle jeho slov horší než druhá světová válka. Ví, o čem mluví. Rodák z Kolína nad Rýnem zažil těžké bombardování města a do dnešních dnů nezapomněl na sirény, úprky do krytu, strach a následky válečného běsnění.