Francouzskou cementárnu už nestíhají za zločiny proti lidskosti v Sýrii, problémů má ale víc

Lafarge podle francouzských úřadů platila islamistickým skupinám včetně teroristického Islámského státu (IS) výpalné za to, aby její filiálka mohla dál fungovat v severní Sýrii.

Kontakty se podle stanice RFI datují do období 2013 až 2014, tedy před rokem 2015, kdy se francouzská firma přeměnila ve francouzsko-švýcarské konsorcium LafargeHolcim. To sdělilo, že chyb, kterých se firma dopustila v Sýrii, hluboce lituje a nadále hodlá „plně spolupracovat s francouzskou justicí“.

To pro obviněné exmanažery cementárny - bývalého šéfa z let 2008 až 2014 Bruna Pescheuxe, jeho nástupce Frédérika Joliboise a někdejšího bezpečnostního šéfa společnosti Jeana-Clauda Veillarda - kteří zorganizovali odchod firmy ze Sýrie až v září 2014, není podle stanice RFI nejlepší zpráva.

Letos v říjnu skončila v troskách cementárna Lafarge jižně od severosyrského Kobani. Bombardovali ji Američané, kteří tam podle některých informací zřídili velitelské stanoviště pro operace proti IS. Zničit se je rozhodli poté, co se z oblasti stáhli před tureckou operací proti Kurdům. Letouny F-15e tehdy bombardovaly také skrýš s municí a vojenskou technikou, která po začátku ofenzivy proti Kurdům neměla padnout ani do tureckých, ani do syrských rukou.