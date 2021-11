Francouzská prokuratura chce pokutovat publicistu Zemmoura za slova o nezletilých migrantech

Pařížský soud projednává výroky, které publicista Zemmour pronesl v září loňského roku na stanici CNews ohledně nezletilých migrantů: „Nemají tady co dělat, jsou to zloději, vrazi, sexuální násilníci, a to je vše, čím jsou, je proto zapotřebí je vrátit zpět a zamezit tomu, aby přijížděli.“ Zemmour se ve středu stání nezúčastnil, protože podle advokáta nechtěl soud proměnit v novinářskou show.