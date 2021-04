Francie potrestá generály za dopis Macronovi

Podle ministryně obrany Florence Parlyové je ale výzva „nepřijatelná“ a „bude mít samozřejmě následky“. „Armáda tady není pro to, aby vedla nějakou kampaň, ale aby bránila Francii a chránila Francouze,“ zdůraznila ministryně s tím, že připravuje sankce.

Podle francouzských zákonů mohou vojáci ve výslužbě ztratit své hodnosti a důchody, jestliže by se provinili proti předpisům.

Pokud jde o příslušníky armády v aktivní službě, mohli by stanout před vojenským soudem, kde by jim hrozilo až pět let vězení. Dopis podepsalo 24 generálů ve výslužbě a další stovky vojáků v důstojnických hodnostech.