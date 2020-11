Francie má 1,8 milionu aktivně nakažených, chystá se na velké očkování

Francie se připravuje na rozsáhlé očkování. To by se mělo uskutečnit už na počátku příštího roku - zatím ale není schválená žádná vakcína a není ani jasné, kdo by ji měl dostat. Země se 67 miliony obyvatel a 1,8 milionu aktivních případů nákazy patří mezi nejpostiženější státy světa. V poslední době tam rapidně přibývá obětí z řad nakažených. Francie proto zvažuje, že prodlouží stávající restrikce i po 1. prosinci, kdy měly skončit.