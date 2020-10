Firma na Oravě má problémy po plošném testování, zaměstnanci jsou v karanténě

Těsně před začátkem plošného testování na Oravě měla společnost výpadek zaměstnanců kritických středisek na úrovni 20 procent. „Jelikož vypadávali postupně, dalo se to zvládnout. Tuto noc jsme však měli situaci, když do práce nenastoupila více než polovina zaměstnanců. Na jedné směně máme 19 lidí, do práce jich přišlo deset,“ uvedl Klocok. Pokud by společnost musela odstavit jednu pec, byl by to značný finanční výpadek.