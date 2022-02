Finsko přirovnalo ruské zacházení s Ukrajinou k hrozbám Sovětského svazu

"Vše, co se děje na Ukrajině, vše, co se v současné době děje v západním světě, mi připomíná to, co se stalo ve Finsku," řekl Niinisto. "Stalin si myslel, že rozdělí národ a že je snadné jít a napadnout Finsko. Stal se úplný opak. Lidé se sjednotili a totéž vidíme na Ukrajině," dodal prezident.