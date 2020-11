Finsko má bez tvrdých opatření málo nakažených, pomáhá povaha i digitalizace

Zatímco v České republice připadá i po poklesu v týdenním průměru stále 1015 nakažených na milion obyvatel, ve Finsku je to 33. Dáno je to samozřejmě vyšším počet testů, v ČR se jich v týdenním průměru provádí 3,55 na tisíc obyvatel za den, zatímco ve Finsku jen polovina. Ani to však nevysvětluje tak velký rozdíl. Přispívá k tomu ochota Finů více dodržovat doporučení a rezervovanost.