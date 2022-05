Finsko a Švédsko v NATO? Problém je jen rozšiřování infrastruktury, řekl Putin

Plány na přijetí Finska a Švédska do NATO nejsou problém, prohlásil ruský prezident Vladimir Putin. Agentura Reuters původně chybně přeložila Putinova slova a napsala, že plány na přijetí obou zemí „jsou“ problém. Ruský prezident uvedl, že Rusko by muselo reagovat, pokud by Severoatlantická aliance chtěla do těchto zemí rozšiřovat vojenskou infrastrukturu.