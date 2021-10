Ficovi ukradli 50 tisíc eur a zlaté mince, ale on to nenahlásil, zaznělo na tajné nahrávce

„Komu to budu hlásit? Co by to pomohlo? Komu budu vysvětlovat, že jsem měl 50 tisíc v kanceláři?“ říká Fico podle Denníku N na nahrávce. V chatě se Fico setkal s podnikatelem Miroslavem Bödörem a s dalšími lidmi. Předseda opoziční strany Směr-sociální demokracie jim říká, že peníze a zlaté mince zmizely z jeho stranické kanceláře. „Peníze ukradli. Za 14 minut to bylo asi. Kladu si otázku, zda to nebyla krycí krádež a zda nehledali něco jiného,“ říká Fico na nahrávce.